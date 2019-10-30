30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальную модель служб планирования семьи и охраны мужского здоровья разработали в Беларуси, сообщила начальник отдела медицинской помощи матерям и детям Министерства здравоохранения Людмила Легкая во время круглого стола "Новая парадигма устойчивого демографического развития: ключевые элементы" в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я думаю, в начале следующей недели мы ее направим всем заинтересованным государственным органам, разместим для общественного обсуждения. Все замечания и предложения обязательно учтем", - сказала Людмила Легкая.

Большой раздел посвящен мужскому здоровью. По данным, основанным на обращениях пациентов, в 2018 году в Беларуси на 100 тыс. мужчин старше 18 лет зарегистрировано 110,5 случаев мужского бесплодия. Среди женщин этот показатель почти в восемь раз выше - 853,7 случаев. "Дело не в том, что бесплодных мужчин меньше, просто они гораздо реже к нам обращаются", - пояснила начальник отдела. В частности, это связано с тем, что мужское бесплодие - табуированная во многих странах тема. Тем не менее, по оперативным данным, в Беларуси в бесплодных семьях удельный вес мужского бесплодия составляет 40%.

На сессии "Здоровье и благополучие женщин: точки роста" Минздрав представил государственную политику в области здравоохранения в аспекте женского здоровья.

Круглый стол организован при поддержке национального координатора по достижению Целей устойчивого развития по проекту ПРООН/ЮНИСЕФ/ЮНФПА "Поддержка функционирования архитектуры управления процессом достижения Целей устойчивого развития Республики Беларусь", национальным исполнительным агентством которого является Министерство иностранных дел Беларуси.-0-