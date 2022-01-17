Национальные геопарки появятся в Беларуси

17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси появятся национальные геопарки, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белорусского государственного университета.

"В нашей стране нет ни одной природной территории, которая обладает данным статусом, а в мире существует около 170 таких объектов. В Беларуси более 400 геологических памятников, основное их количество сосредоточено на севере в том числе на территории двух национальных парков: "Браславские озера" и "Нарочанский". Экспертную оценку природного потенциала их территорий проводят ученые факультета географии и геоинформатики БГУ и Национальной академии наук. Руководителем проекта выступает заведующий НИЛ озероведения кафедры общего землеведения и гидрометеорологии БГУ Борис Власов", - рассказали в вузе.

Для включения в сеть геопарков ЮНЕСКО ученые оценивают соответствие объектов международным требованиям, экологическое состояние территорий, фиксируют уникальные и ценные геологические и геоморфологические объекты, определяют наиболее перспективные направления для развития геотуристической деятельности.

"Создание геопарка на территории Беларуси позволит повысить охрану уникальных и ценных природных объектов и расширить туристический потенциал региона. Кроме того, присвоение нового статуса будет способствовать развитию образования и просвещения в области охраны окружающей среды, - подчеркнули в БГУ. - Планируется, что статус национального геологического парка территория получит к 2025 году".

Как отмечается, парки "Браславские озера" и "Нарочанский" насчитывают более 60 ценных геологических и геоморфологических памятников природы республиканского и местного значения. В частности, здесь сохранились следы последнего, поозерского оледенения (95-14 тыс. лет назад). Это созданный ледником уникальный рельеф: необычной формы холмы, песчаные гряды, различные валуны, озерные котловины глубиной более 40 м.-0-