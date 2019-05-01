Национальный аэропорт Минск меняет порядок досмотра ручной клади

1 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный аэропорт Минск с 1 мая внедряет системы автоматического возврата лотков в пунктах досмотра, сообщает БЕЛТА.
Теперь при прохождении досмотра вся ручная кладь будет помещаться в специально разработанные лотки и, как и прежде, отправляться на проверку в интраскоп. Досмотр ручной клади без использования лотка будет невозможен.
Пассажиры с ручной кладью, превышающей допустимые размеры, будут возвращены на стойку регистрации для сдачи багажа.
Как отметили в пресс-службе Национального аэропорта Минск, согласно требованиям Международной ассоциации воздушного транспорта максимально допустимые размеры ручной клади составляют 56/45/25 см. "При этом у каждой авиакомпании свои размеры, что стоит учитывать пассажирам", - добавили в пресс-службе. В частности, у "Белавиа" они несколько меньше - 55/40/20 см.
В Национальном аэропорту также обратили внимание на то, что для особых категорий ручной клади, таких как, к примеру, балетные пачки и музыкальные инструменты порядок досмотра остается прежним.-0-
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