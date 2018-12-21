Национальный аэропорт Минск определил самые пунктуальные авиакомпании 2018 года

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный аэропорт Минск подвел итоги конкурса "Самая пунктуальная авиакомпания" за 2018 год во время встречи руководства аэропорта с представителями авиакомпаний и смежных структур. Такая информация размещена на сайте аэропорта, сообщает БЕЛТА.

В номинации "Авиакомпании, выполняющие 100 и более рейсов ежемесячно" с показателем пунктуальности 85,2% победу одержала российская авиакомпания Utair.

В номинации "Авиакомпании, выполняющие менее 100 рейсов ежемесячно" с показателем пунктуальности 81,1% самым пунктуальным перевозчиком признана латвийская авиакомпания AirBaltic.

Во время встречи представители аэропорта выступили с презентацией и кратким отчетом о деятельности РУП "Национальный аэропорт Минск" за 2018 год. Были подведены итоги, изложены перспективы развития аэропорта, обсуждены вопросы сотрудничества с партнерами.-0-