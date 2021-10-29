Национальный аэропорт Минск переходит на осенне-зимнее расписание полетов

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный аэропорт Минск с 31 октября переходит на осенне-зимнее расписание полетов. Оно будет действовать до 26 марта 2022 года, сообщили БЕЛТА в пресс-службе аэропорта.

В текущем осенне-зимнем сезоне маршрутная сеть аэропорта расширится. В частности, с 4 ноября планируется открытие еженедельных регулярных рейсов авиакомпании "Азимут" из Калуги в Минск. Кроме того, с 1 ноября "Азимут" увеличит частоту полетов до двух раз в неделю из Минеральных Вод.

Российская авиакомпания "Икар" с 5 ноября планирует открыть регулярную полетную программу из Калининграда в белорусскую столицу. Рейсы будут осуществляться по пятницам. Nordwind будет летать по этому направлению дважды в неделю.

Авиакомпания Nordwind с 10 ноября дважды в неделю начнет летать в Национальный аэропорт Минск из Сочи.

В связи с переходом на зимнее расписание по отдельным направлениям изменится время выполнения рейсов, обратили внимание в пресс-службе.-0-