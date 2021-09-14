Национальный аэропорт Минск планирует внедрить автоматизированную систему управления автопарком

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Национальном аэропорту Минск прорабатывается вопрос внедрения комплексной автоматизированной системы управления автопарком, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официальный Telegram-кавал воздушной гавани.

"Сейчас Национальный аэропорт Минск для учета работы транспортных средств на предприятии использует программно-аппаратный комплекс "АТЦ", основной функцией которого является выписка и прием путевых листов диспетчером. Для осуществления спутникового мониторинга работы транспортных средств используется другой программный комплекс - "Навигатор С-2010", - говорится в сообщении.

При этом комплексная автоматизированная система управления автопарком способна решать такие задачи, как мониторинг и контроль навигационных параметров транспортных средств в режиме реального времени; внедрение безоператорной автозаправочной станции; создание при помощи инфокиосков удаленных рабочих столов водителей, позволяющих им самостоятельно распечатывать путевой лист с предварительно заполненными данными и сдавать путевой лист, введя данные о выполненной работе; внедрение системы идентификации водителей и транспортных средств.

"В настоящий момент аэропортом прорабатывается вопрос внедрения комплексной автоматизированной системы управления автопарком, которая представляет собой модернизированную версию системы "НавигаторС-2010" и совмещает технические возможности двух программных продуктов - "АТЦ" и "Навигатор С-2010". Преимущества внедрения данной системы - в оптимизации деятельности структурных подразделений, отвечающих за эксплуатацию транспортных средств, дальнейшей автоматизации процессов планирования, управления и учета работы транспортных средств, а также оптимизации численности работников предприятия", - отметили в аэропорту.

В сообщении говорится, что уже проведены предварительные переговоры с компанией-разработчиком, запланировано подписание договора о намерениях с дальнейшим утверждением плана по внедрению данной системы.-0-