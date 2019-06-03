Национальный аэропорт Минск признан лучшим среди стран СНГ за 2018 год

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный аэропорт Минск стал победителем конкурса "Лучший аэропорт стран - участниц СНГ" по итогам работы за 2018 год, сообщили БЕЛТА в пресс-службе аэропорта.

В Москве 29 мая состоялось годовое отчетное собрание членов ассоциации "Аэропорт" гражданской авиации стран - участниц СНГ, на котором были подведены итоги работы за 2018 год и награждены победители конкурса. "Национальный аэропорт Минск стал победителем в номинации "Лучший аэропорт стран - участниц СНГ" по итогам работы за 2018 год, за что удостоен кубка и почетной грамоты ассоциации "Аэропорт" ГА", - рассказали в пресс-службе.

Конкурс проводится ежегодно. Минский аэропорт является членом ассоциации с 1997 года. Он уже становился победителем в номинации "Лучший аэропорт стран - участниц СНГ" по итогам 2013 и 2017 годов. По итогам конкурса за 2016 год Национальный аэропорт Минск был признан лауреатом в номинации "За большой вклад в развитие аэропорта", в 2009 году стал победителем в номинации "Перспективно развивающийся аэропорт".

Ассоциация "Аэропорт" гражданской авиации образована 18 декабря 1990 года. Это негосударственная, некоммерческая организация, которая создана для координации деятельности ее членов, расширения их деловых возможностей, представления и защиты интересов.

Конкурс "Лучший аэропорт стран СНГ" проводится для поощрения аэропортов, добившихся наивысших результатов в производственной деятельности и внесших значительный вклад в развитие гражданской авиации. Предприятия-участники оцениваются по объективным показателям, достигнутым в развитии маршрутной сети, обеспечении безопасности полетов, развитии материально-технической базы, повышении качества обслуживания пассажиров.

РУП "Национальный аэропорт Минск" - первый международный аэропорт Беларуси, сертифицированный в соответствии с международным стандартом ISO 9001 комплексно по всем направлениям деятельности. Полеты из столичного аэропорта выполняются более чем по 40 международным направлениям Европы, Ближнего Востока и других регионов.-0-