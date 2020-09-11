Национальный аэропорт Минск рассчитывает на возобновление полетов "Аэрофлота" и Utair с 1 октября

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный аэропорт Минск рассчитывает на возобновление полетов российских авиакомпаний "Аэрофлот" и Utair с 1 октября. Об этом рассказал в интервью газете "Рэспубліка" генеральный директор аэропорта Вячеслав Хоронеко, сообщает БЕЛТА.

Весной из-за пандемии в Национальном аэропорту Минск зарегистрирован минимум полетов за все годы существования: в день бывало от четырех до шести рейсов, как правило, гуманитарных и эвакуационных, когда из закрывшихся стран вывозили туристов. "Аэровокзал начал оживать в июле. Кроме авиакомпаний, которые работали здесь всегда ("Белавиа" и Air China), регулярные рейсы возобновили авиалинии из Объединенных Арабских Эмиратов, Польши, Турции, Туркменистана, Узбекистана, Германии. С открытием некоторых курортных стран полетели и чартеры - всего лишь 45% от обычного количества. Сейчас мы с нетерпением ждем российские авиакомпании "Аэрофлот" и Utair, надеемся, что они возобновят регулярные рейсы уже с 1 октября", - сказал Вячеслав Хоронеко.

По его словам, достигнуты договоренности и подписано соглашение с венгерским лоукостером Wizz Air, для выполнения полетов ждут только открытия границ и нормализации эпидемиологической обстановки. "Приглашаем к нам и других перевозчиков: обратились к 55 авиационным компаниям, отправили им письма, где указали в том числе, как предотвращаем распространение коронавирусной инфекции", - добавил гендиректор.

С начала развития пандемии в аэропорту усилили работу по предупреждению распространения COVID-19. "На стойках регистрации установлены защитные экраны, повсюду дозаторы с антисептиками, санитарная обработка проводится каждые три часа. А если приземлялся самолет из региона с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, сразу же по его прилете проводилась дезинфекция. Безопасность обеспечивает всевозможное оборудование, бактерицидные рециркуляторы воздуха, в зоне международного сектора прилета установлен робот-тепловизор, приобретенный с помощью индустриального парка "Великий камень". В планах - закупка подобных аппаратов в каждую зону вылета", - отметил Вячеслав Хоронеко.

В аэропорту имеются спецсредства для обработки самолетов, спецтехники, которая перевозит пассажиров. Постоянно дежурят представители службы карантинного контроля. "Буквально на прошлой неделе в здании аэровокзала открылась лаборатория, где можно пройти тестирование на COVID-19. На данный момент доступно исследование методом иммуноферментного анализа - на наличие в организме антител. Правда, результаты этого экспресс-тестирования не примут при выезде за границу: для этого нужно делать исследование методом ПЦР о наличии вируса в организме. Позже планируем организовать в аэропорту проведение и такого анализа", - поделился планами гендиректор.-0-