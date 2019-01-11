Национальный аэропорт Минск рассказал о рекордах 2018 года и необычных вопросах пассажиров

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный аэропорт Минск подвел итоги работы в 2018 году, рассказав об интересных цифрах и необычных фактах, которыми запомнился прошлый год, сообщает БЕЛТА.

Максимальное количество обслуженных рейсов в день составило в 2018 году 192, максимум в месяц - 5 215 рейсов. 540 142 - рекордное количество обслуженных пассажиров за месяц.

Число обслуженных в Национальном аэропорту Минск самолетовылетов составило 26 082. В топ-5 самых популярных направлений вошли Москва, Киев, Санкт-Петербург, Варшава, Франкфурт-на-Майне.

Самый неожиданный вопрос в справочной - как купить колесо для самолета, самый необычный - какая норма ручного клада. Задавали вопросы и через соцсети, например, писали "как дела? что делаешь?".

В 2018 году в аэропорту было принято и отправлено 3 113 476 единиц багажа. Детская коляска - самая необычная забытая вещь, которая хранится в камере хранения.

В барах службы кейтеринга выпили 174 111 чашек кофе, чаще всего покупали шоколад, конфеты, зефир.-0-