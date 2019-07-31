Национальный аэропорт Минск с 1 августа запускает сервис FastTrack

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный аэропорт Минск с 1 августа запускает новую услугу для пассажиров международных рейсов - FastTrack, сообщили БЕЛТА в пресс-службе аэропорта.

Сервис позволит авиапассажирам после регистрации на рейс пройти предполетный досмотр в приоритетном порядке через отдельный пункт досмотра. Он будет полезным для опаздывающих авиапассажиров, а также для путешественников, которые предпочитают экономить и планировать свое время.

Стоимость услуги составит Br20. В течение августа FastTrack будет работать в тестовом режиме.

"Чтобы воспользоваться услугой, пассажир должен быть зарегистрирован на рейс и иметь при себе распечатанный посадочный талон и бумажный чек об оплате данной услуги. При наличии этих документов пассажиры международных рейсов могут проследовать в пункт досмотра А для прохождения предполетного досмотра", - пояснили в аэропорту. Детям до 3 лет услуга предоставляется бесплатно.

Оплатить FastTrack можно через систему "Расчет" (ЕРИП) или в инфокиоске, установленном при входе в пункт досмотра А. В первом случае путь оплаты будет таким: "Расчет" - "прочие платежи" - "Национальный аэропорт Минск" - "FastTrack" - № авиабилета или № брони. После оплаты необходимо распечатать чек и предоставить его вместе с посадочным талоном в пункте досмотра А.

Для тех, кто будет производить оплату в инфокиоске, нужно выбрать на главном экране вкладку "Популярные платежи", затем - способ оплаты (оплата картой или наличными), в списке платежей перейти к "FastTrack", ввести № авиабилета или № брони. После оплаты с чеком пройти в пункт досмотра А.

После совершения оплаты (независимо от способа) денежные средства возврату не подлежат.-0-