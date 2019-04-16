Национальный аэропорт Минск с 1 мая меняет порядок досмотра ручной клади

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный аэропорт Минск с 1 мая внедряет системы автоматического возврата лотков в пунктах досмотра. Об этом авиакомпания "Белавиа" проинформировала своих пассажиров в официальных аккаунтах в соцсетях, сообщает БЕЛТА.

Теперь при прохождении досмотра вся ручная кладь будет помещаться в специально разработанные лотки и, как и прежде, отправляться на проверку в интраскоп. Досмотр ручной клади без использования лотка будет невозможен.

Пассажиры с ручной кладью, превышающей допустимые размеры, будут возвращены на стойку регистрации для сдачи багажа.

Как отметили в пресс-службе Национального аэропорта Минск, согласно требованиям Международной ассоциации воздушного транспорта максимально допустимые размеры ручной клади составляют 56/45/25 см. "При этом у каждой авиакомпании свои размеры, что стоит учитывать пассажирам", - добавили в пресс-службе. В частности, у "Белавиа" они несколько меньше - 55/40/20 см.

В Национальном аэропорту также обратили внимание на то, что для особых категорий ручной клади, таких как, к примеру, балетные пачки и музыкальные инструменты, которые берут в ручную кладь, порядок досмотра остается прежним.-0-