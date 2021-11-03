3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный аэропорт Минск с начала года обслужил 2 млн пассажиров. Об этом сообщил генеральный директор аэропорта Вячеслав Хоронеко сегодня на пресс-конференции ко Дню работников гражданской авиации, передает корреспондент БЕЛТА.

"На начало ноября мы перевезли уже 2-миллионного пассажира. Это, конечно, мало по сравнению с 2019 годом, но в такой довольно сложный период это тоже большой успех", - сказал Вячеслав Хоронеко. По итогам сентября аэропорт вышел на безубыточную работу.

Также гендиректор рассказал о предстоящих планах по привлечению авиакомпаний и открытию новых рейсов. "Уже работаем с авиакомпанией "Азимут". С 4 ноября будет открыт рейс из Калуги. Авиакомпания "Скол" планирует приступить к выполнению чартерных рейсов на постоянной основе из Пскова в Минск, авиакомпания "Смарт-Авиа" - из Санкт-Петербурга, Самары, Сочи, Мурманска, авиакомпания "Икар" - из Калининграда", - пояснил он.

Вячеслав Хоронеко добавил, что в связи с непростой ситуацией в аэропорту были оптимизированы некоторые подразделения. Была оказана поддержка со стороны государства, в частности - отсрочки по налогам, рассрочки по обязательным платежам. По мимо этого, были выделены средства на подготовку к зимнему периоду. "Зима - довольно сложный период для аэропорта, связанный с большими затратами на содержание взлетно-посадочной полосы, закупку химреагентов. К зиме мы на 100% подготовились", - констатировал он.

Сейчас продолжаются работы по модернизации аэровокзального комплекса. "На сегодняшний день закончена работа по четвертому этапу. Если раньше мы могли обслуживать одновременно 19 рейсов, то сейчас - 24 рейса. В здании аэровокзала установлены новые эскалаторы, лифты. В дальнейшем с институтом "Белгоспроект" разрабатывается концепция развития приаэродромной территории. Будут предложены для обсуждения три варианта", - сказал Вячеслав Хоронеко.-0-