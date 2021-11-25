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25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный аэропорт Минск скорректировал информацию о вывозных рейсах в Ирак, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал аэропорта.
В сообщении говорится, что на данный момент состоится два вывозных рейса в Ирак.
Первый борт Iraqi Airways Airbus A320, рассчитанный на 180 пассажиров, вылетел из Багдада в Минск в 17.06 и должен приземлиться в Национальном аэропорту в 21.15. Обратный вылет из Минска предварительно запланирован на 22.15.
Второй рейс ожидают в минском аэропорту ночью, около 01.15 (26 ноября). Вылет обратно запланирован на 02.45 (26 ноября) на самолете Boeing 747-400 (на 420 пассажирских кресел).
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