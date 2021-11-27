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Новости темы "Кризис с беженцами на белорусско-польской границе"
27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный аэропорт Минск скорректировал информацию о вывозных рейсах в Ирак, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал аэропорта.
В сообщении говорится, что 28 ноября рейса не будет.
Самолет прибудет в Национальный аэропорт Минск 29 ноября в 12.45. Вылет в Эрбиль планируется в 13.45
Еще один рейс ожидают в минском аэропорту 30 ноября в 12.45. Вылет в Эрбиль будет в 13.45.
В расписании возможны изменения.-0-