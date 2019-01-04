Национальный аэропорт Минск занял первое место по пунктуальности полетов в рейтинге OAG

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный аэропорт Минск занял первое место в топ-20 по пунктуальности полетов за 2018 год среди всех аэропортов мира в категории "Аэропорт с количеством обслуженных пассажиров от 2,5 млн до 5 млн в год" на основании отчета аналитической компании OAG. Такая информация размещена на сайте аэропорта, сообщает БЕЛТА.

Пунктуальность полетов - показатель выполненных рейсов на прибытие и отправление без задержек. Задержкой считается отклонение от планового времени вылета/прилета на 15 и более минут без учета отклонений, произошедших по метеоусловиям. Этот показатель характеризует своевременность аэропортовых операций по обслуживанию воздушных судов и пассажиров, обработке грузов и почты.

Official Airline Guide (OAG) - исследовательская компания со штаб-квартирой в Великобритании, предоставляющая наиболее достоверную цифровую информацию о статусе рейсов аэропортам, авиакомпаниям, обслуживающим компаниям, связанным с туризмом, самолетостроительным компаниям, консультантам по всему миру.-0-