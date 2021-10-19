Национальный аэропорт Минск завершил подготовку к работе в осенне-зимний период

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный аэропорт Минск завершил подготовку персонала, авиационной и наземной техники, объектов инфраструктуры аэропорта к работе в осенне-зимний период, сообщили БЕЛТА в пресс-службе воздушной гавани.

"Ежегодная проверка проводится комплексно с целью обеспечения безопасности полетов и бесперебойной работы всех служб воздушной гавани в зимних условиях и начинается задолго до наступления зимы. В ходе проверки были оценены техническое оснащение, эксплуатационная готовность технологического и пожарно-технического оборудования, взлетно-посадочной полосы и перронов, коммуникационных средств, аэродромной техники и оборудования для наземного обслуживания воздушных судов, проверены навыки и знания личного состава. Особое внимание уделили подготовке спецтехники, которая будет задействована предстоящей зимой в уборке аэродромной территории от снега и льда", - рассказали в пресс-службе.

В Центре техобслуживания и ремонта проведено сезонное обслуживание всех транспортных средств предприятия, включая средства перронной механизации. Весь транспорт допущен к эксплуатации в осенне-зимний период. Также проверены источники электропитания и электрозащитные средства, аварийно-спасательное и светосигнальное оборудование.

Важная роль в ходе подготовительных работ к зимним условиям была отведена вопросам повышения комфортности пребывания пассажиров в аэропорту. В частности, проведены мероприятия по сохранению теплового режима в пассажирском терминале, обеспечению бесперебойной работы свето- и теплосистем.

Зимой в минском аэропорту принимаются дополнительные меры для соблюдения регулярности и безопасности выполнения полетов. Так, в необходимом объеме заготовлены антигололедные реагенты и песок для обработки искусственных покрытий летного поля, обеспечен необходимый запас расходных материалов и запчастей для эксплуатации техники и оборудования.

Кроме того, проведено пожарно-техническое обследование аэровокзального комплекса и аэродрома Орша, подготовлены системы пожарной автоматики к эксплуатации в предстоящий сезон. Персонал, задействованный в обслуживании пассажиров и воздушных судов, прошел сезонное обучение, повторные инструктажи и ряд дополнительных тренировок, связанных с работой в зимний период.

"Все мероприятия, намеченные комплексным планом подготовки аэропорта к работе в осенне-зимний период, выполнены в полном объеме и с надлежащим качеством. Службы аэропорта продемонстрировали готовность к предстоящему сезону", - заверили в пресс-службе.-0-