Национальный архив готовит сборник документов к 80-летию воссоединения Западной Беларуси с БССР

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный архив Беларуси готовит сборник документов "НКВД в Западной Беларуси. Сентябрь-декабрь 1939 г.", сообщил корреспонденту БЕЛТА ведущий научный сотрудник отдела публикаций Вячеслав Селеменев.
"В сентябре будет отмечаться 80-летие воссоединения Западной Беларуси с БССР. Мы к этой дате готовим сборник документов "НКВД в Западной Беларуси. Сентябрь-декабрь1939 г.". В нем будут представлены документы нашего архива и Центрального архива Комитета государственной безопасности, что позволит показать роль, которую сыграли органы НКВД в период, когда были введены войска на территории Западной Беларуси. Большой интерес представляет и то, как органы НКВД освещали процессы, которые происходили в этот период", - рассказал Вячеслав Селеменев.
По его словам, впервые будет опубликован ряд документов о воинских частях, которые освобождали Западную Беларусь. "Это докладные записки особого отдела Белорусского фронта о состоянии воинских частей. Кроме того, будут представлены документы, связанные с настроением населения Западной Беларуси, его отношением к установлению советской власти на этой территории", - отметил ведущий научный сотрудник.
Вячеслав Селеменев подчеркнул, что сборник уже находится в издательстве. Как ожидается, его презентация состоится во второй половине сентября.-0-
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