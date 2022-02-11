11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный атлас Беларуси будет переиздан. Об этом сказал сегодня заместитель председателя Государственного комитета по имуществу Николай Бобер на итоговой коллегии ведомства, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"В 2022 году начнутся работы по переизданию Национального атласа Беларуси - первого фундаментального произведения, созданного в 2002 году. При этом помимо аналоговой, будет создана и его электронная версия. Это событие является символичным и знаковым в год, объявленный главой государства Годом исторической памяти", - сказал Николай Бобер.

Госпрограммой "Образование и молодежная политика" определены задачи по созданию и обновлению учебной картографической продукции, в рамках которой в 2021 году созданы и отпечатаны 110 учебных настенных карт, 6 атласов, 34 наименования контурных карт, выполнена печать тиражей 8 настенных учебных карт для вузов, а также завершено создание электронного средства обучения - интерактивной карты "Политическая карта мира".

"Возможности данного интерактивного средства обучения значительно превосходят таковые у печатных изданий. Это изменение масштаба, генерализация информации, совмещение картографических слоев и сочетание картографической информации с рядом справочных компонентов. Интерактивная карта размещена в интернете на Национальном образовательном портале и ее использование является бесплатным", - рассказал он.

Также начаты работы по созданию электронных средств обучения "Население мира" и "Великие географические открытия".

В 2021 году издано 22 новых картографических произведения. При этом одним из основных направлений работы является тематическое атласное картографирование.

Получило развитие новое направление - тактильная картография, востребованная людьми с ограничением зрительной функции в их обучении и социальной адаптации. Созданы тактильная карта "Республика Беларусь" и схема "Планеты Солнечной системы".

Продолжает развиваться web- и мобильная картография, внедряются новые формы подачи информации - выпуск продукции для детей с дополненной 3D-реальностью.-0-