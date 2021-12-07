Национальный этап международной олимпиады курсантов по математике пройдет 8-10 декабря в БГУ

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный этап VII Международной олимпиады курсантов по математике пройдет 8-10 декабря в БГУ. В нынешнем году площадкой для проведения состязания станет военный факультет. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

"Направлена олимпиада на повышение качества подготовки военных кадров, их профессиональной мотивации, формирование и раскрытие их научных и творческих способностей", - рассказали в пресс-службе.

В национальном отборочном этапе примут участие 30 курсантов в составе шести команд военных факультетов нашей страны. Свои математические способности продемонстрируют будущие офицеры БГУ, Военной академии, Гродненского государственного университета имени Я. Купалы, Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники, Белорусской государственной академии авиации и Белорусского государственного университета транспорта.

Олимпиада предполагает два конкурсных тура, где в течение трех часов курсантам предстоит решить по пять задач по высшей математике. В программу включены темы по линейной алгебре, аналитической геометрии, введению в математический анализ, теории рядов, обыкновенных дифференциальных уравнений и др.

Итоги подведут в личном и командном первенствах. Команда-победитель национального отбора представит Беларусь на международном этапе олимпиады в 2022 году. Страну-организатора определят в январе будущего года.

В пресс-службе отметили, что в 2018 году курсанты военного факультета БГУ представляли Беларусь в финале состязания в Казахстане. Организатором национального этапа Международной олимпиады курсантов по математике выступает военный факультет БГУ.

Международная олимпиада курсантов проводится под эгидой Совета министров обороны государств СНГ. Олимпиада включает конкурсные состязания по дисциплинам "Математика", "Информатика", "Иностранный язык" и "Военная история", а также по военно-профессиональной подготовке. В нынешнем году команда военного факультета БГУ заняла третье место в национальном этапе состязания по иностранному языку.-0-