29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. XIV Национальный фестиваль архитектуры пройдет с 1 по 16 октября и будет посвящен Году архитектуры и градостроительства в СНГ. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства архитектуры и строительства.

"Национальный фестиваль архитектуры - своеобразный отчет белорусских архитекторов, отражающий основные достижения отечественного зодчества на конкретном этапе и демонстрирующий лучшие произведения белорусских мастеров. Важный аспект мероприятия - возможность наблюдать тенденции развития отечественной архитектуры и оценить ее достижения. Главной площадкой станет Республиканский дом архитектора", - рассказали в пресс-службе.

Во время фестиваля пройдут архитектурные конкурсы, а также будет вручен почетный приз "Зодчий Республики Беларусь".

Откроет мероприятие XV Республиканский конкурс дипломных проектов выпускников высших и средних специальных архитектурных школ Беларуси. Конкурс направлен на выявление, поддержку и поощрение талантливой молодежи в области архитектуры, градостроительства и архитектурного дизайна. Также развивается и расширяется III Республиканский конкурс архитектурного рисунка студентов высших архитектурных школ страны, который пройдет одновременно с конкурсом дипломных проектов. Подведение итогов и награждение победителей состоится 2 октября.

Как подчеркнули в ведомстве, особое значение Белорусский союз архитекторов придает Минскому международному биеннале молодых архитекторов "Леонардо", который пройдет под эгидой Международного союза архитекторов и Международной ассоциации союзов архитекторов. Подведение итогов и награждение победителей состоится 9 октября.

Во время фестиваля также пройдет XX Республиканский конкурс на лучшие проект, постройку и публикацию в области архитектуры, градостроительства и дизайна, который позволит ознакомиться с архитектурными произведениями белорусских зодчих и определить лучшие работы. В конкурсе примут участие проектные, проектно-строительные предприятия, архитектурные бюро, творческие мастерские, индивидуальные предприниматели, архитекторы, реставраторы, дизайнеры и скульпторы. Подведение итогов и награждение победителей - 16 октября.

Кроме того, в седьмой раз пройдет республиканский художественный конкурс детского творчества "Архитектура родного края глазами детей", учрежденный Белорусским союзом архитекторов. Цель конкурса - повышение интереса детей к архитектуре родного края, воспитание у подрастающего поколения патриотических чувств к своей родине, развитие творческих способностей ребят. В конкурсе примут участие дети от 6 до 15 лет.

"Вручение международной премии имени Лазаря Хидекеля уже стало традицией фестиваля. Ей награждаются за инновационные и экологические подходы в архитектуре. В этом году премия будет вручена в конкурсе дипломных проектов и конкурсе "Леонардо". Помимо этого, в программу фестиваля включены выставки творческих работ победителей конкурсов, мастер-классы ведущих белорусских архитекторов, тематические встречи, обсуждения достижений и проблем архитектуры и градостроительства последних лет на целевых форумах и семинарах, презентации фирм и проектных предприятий, товаров, технологий и услуг зарубежных и отечественных организаций, работающих на строительном рынке Беларуси", - добавили в пресс-службе.

Организатором XIV Национального фестиваля архитектуры выступает ОО "Белорусский союз архитекторов" при поддержке Министерства архитектуры и строительства, Министерства образования, Министерства культуры, Минского городского исполнительного комитета, Международного союза архитекторов, Международной ассоциации союзов архитекторов, ОО "Белорусский союз художников" и ОО "Белорусский союз дизайнеров".-0-