Национальный институт образования рассказал о пособиях и программах по профилактике курения

2 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Национальном институте образования проходят экспертизу и издаются пособия и программы для педагогов, которые помогут при организации мероприятий и акций по профилактике табакокурения. Об этом сегодня рассказала журналистам начальник управления воспитательной и идеологической работы Национального института образования Министерства образования Наталья Катович, передает корреспондент БЕЛТА.

"В Национальном институте образования разрабатываются, проходят экспертизу и издаются пособия для педагогов, которые помогут им при организации мероприятий и акций по профилактике табакокурения. Эти издания имеют гриф "Рекомендовано Научно-методическим учреждением "Национальный институт образования" Министерства образования Республики Беларусь", то есть они прошли все уровни рецензирования, экспертизы и используются педагогами", - сказала Наталья Катович.

"Например, пособие "Решительное НЕТ табакокурению". В издании "Формирование у учащихся здорового образа жизни" представлены материалы о компонентах, которые составляют здоровый образ жизни, и рассмотрены основные факторы риска для здоровья, даны рекомендации по вопросам организации ЗОЖ. Книга "Психология формирования культуры здорового образа жизни школьников" рассматривает психологические аспекты формирования ЗОЖ у старшеклассников с учетом современной социокультурной ситуации. В ней представлены современные формы и методы работы по этой тематике. Теоретические сведения о здоровье и ЗОЖ также изложены в пособии "Подростковый клуб "Я выбираю здоровье". Ребятам полезно будет издание "Профилактика наркотической и табачной зависимости в школе", - добавила начальник управления.

"Педагогам мы рекомендуем книгу "Педагогическое взаимодействие с родителями учащихся, требующих повышенного внимания". Здесь акцент сделан уже на том, как педагог должен взаимодействовать, организовывать работу не только с детьми, но и с родителями. Мы понимаем, что решение этой проблемы лежит в компетенции многих сфер и субъектов воспитания. Поэтому очень важно организовать правильное взаимодействие", - отметила Наталья Катович.

Национальный институт образования также разработал факультативные занятия для учащихся. Среди них учебная программа по формированию у учащихся навыков ответственного и безопасного поведения для 5-8-х классов "Мы сами". Ее освоение направлено на формирование ценностного отношения к собственному здоровью и здоровью окружающих, отказ от потребления алкоголя, табака и других вредных веществ. Рассматриваются также преодоление кризисных ситуаций, умение управления своим эмоциональным состоянием. Для 9-10-х классов создана учебная программа по культуре здорового образа жизни, где изучаются социальное здоровье, зависимое поведение и его влияние на здоровье человека".

В 9-11-х классах на факультативах есть возможность стать волонтером в реализации подхода "Равный обучает равного", где старшие волонтеры учат младших, как правильно себя вести, как сказать нет, как вести себя в конфликтной ситуации. В этой программе также есть тема профилактики употребления табака.

"Проблема потребления табачных и никотиносодержащих изделий среди детей и подростков очень актуальна для здоровья общества и нации в целом. Одна из важнейших задач в основных документах, которыми руководствуется система воспитания, - формирование здорового образа жизни, куда входит профилактика табакокурения. Эта задача реализуется через формирование культуры ЗОЖ, которая проявляется в отношении к здоровью как ценности, осознанию своей ответственности за собственное и общественное здоровье", - подчеркнула Наталья Катович.

Кроме того, проводятся мероприятия, направленные на формирование положительных установок на ЗОЖ и личной ответственности за состояние здоровья. "Работа базируется на принципах преемственности, непрерывности и комплексности. Проблема возникла не сегодня и не вчера, а существует в обществе давно, поэтому и работа ведется системно и непрерывно. Среди мероприятий различные конкурсы, проекты, создание видеороликов, тренинги, флешмобы, информационные классные кураторские часы по предупреждению вредных зависимостей. Рассматриваются они в комплексе с организацией спортивно-массовой и оздоровительной работы, потому что мы должны предложить детям нечто взамен", - заключила начальник управления.-0-