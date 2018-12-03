Национальный исторический музей предлагает поучаствовать в сказочном буккроссинге

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бесплатный билет на постоянную экспозицию в Национальный исторический музей Беларуси можно получить взамен книги со сказками с 5 декабря по 15 января, сообщила корреспонденту БЕЛТА заведующая отделом музейных коммуникаций учреждения Екатерина Долинская.

"В нашем музее стало уже доброй традицией проводить разные тематические буккроссинги. Мы заметили, люди активно отзываются на эти акции и несут нам много книг, что очень радует. Поэтому объявляем новый книгообмен, чтобы в эти предновогодние дни собрать как можно больше волшебства на полочках нашего буккроссинга, - рассказала Екатерина Долинская. - Мы просим принести сказки любого формата, года издания и языка. Все участники нашей акции получат бесплатный билет на основную экспозицию".

Площадка буккроссинга в Национальном историческом музее Беларуси существует уже около четырех лет. Обновление происходит еженедельно.-0-