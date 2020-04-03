Национальный исторический музей в Минске и Несвиж вошли в топ-5 лучших музеев СНГ

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный исторический музей Беларуси и Национальный историко-культурный музей-заповедник "Несвиж" вошли в топ-5 лучших музеев СНГ. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на данные портала ТурСтат.

Туристический портал составил рейтинг лучших музеев истории и культуры России и других стран СНГ для посещений и виртуальных экскурсий, онлайн-туров и выставок.

В первую десятку также вошли Государственный исторический музей в Москве, Национальный музей Казахстана в Нур-Султане и Центральный государственный музей Казахстана в Алматы, Национальный музей истории Азербайджана в Баку, Музей истории Армении в Ереване, Государственный музей истории Узбекистана в Ташкенте, Национальный музей истории Молдовы в Кишиневе и Национальный музей Таджикистана в Душанбе.

Рейтинг составлен по результатам анализа популярности музеев и предложений виртуальных туров по музеям.-0-