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10 марта 2021, 12:44

Национальный конкурс "Команда будущего" для молодых лидеров пройдет с 11 по 26 марта

Фото из архива
Фото из архива
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10 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный конкурс "Команда будущего" пройдет с 11 по 26 марта. Об этом журналистам сообщил сегодня председатель Молодежного парламента при Национальном собрании Егор Макаревич, передает корреспондент БЕЛТА.

Анонсированный на VI Всебелорусском народном собрании конкурс стартует с направления "Политика". Итоги будут подведены на первом Белорусском молодежном парламентском форуме, который состоится 25-26 марта в Минске и соберет порядка 100 представителей. Организует конкурс Молодежный парламент, оператор - молодежное общественное объединение "Движение вперед".

"Команда будущего" - это кадровый конкурс, который нацелен на то, чтобы определить новых молодых лидеров, профессионалов, управленцев в разных сферах деятельности. Мы презентуем его как долгоиграющий национальный проект. На протяжении всего года пройдет несколько этапов, затрагивающих разные направления: политику, промышленность, социальную сферу, - отметил Егор Макаревич. - Для каждого из финалистов будут организованы стажировки в органах государственного управления, в крупных государственных корпорациях. Это система наставничества с перспективой на продвижение этих ребят на ответственные позиции. Главное, чтобы молодые люди, которые видят себя в той или иной отрасли, получили актуальные знания от ведущих белорусских экспертов".

По его словам, проект предполагает формирование навыков управления, в том числе через обучение, создание коммуникационной площадки для обмена опытом, содействие дальнейшему развитию и распространению лучших практик. Участники конкурса выполнят задания и пройдут комплексную оценку общих знаний, интеллектуальных способностей, управленческого потенциала, лидерских качеств и профессиональных компетенций (подготовка проекта по заданной тематике, тестирование, прохождение интервью, презентация проекта).

Заполнить соответствующую форму регистрации на первый этап конкурса можно на интернет-портале Молодежного парламента mpns.by.-0-

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