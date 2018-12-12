Национальный молодежный студенческий форум пройдет 14-15 декабря в Беларуси

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Воложинском районе Минской области 14-15 декабря пройдет первый Национальный молодежный студенческий форум. Он нацелен на популяризацию эффективных форм участия молодежи в общественной и студенческой жизни, развитие лидерских качеств, поддержку творческого и научного потенциала студентов, обмен опытом. Об этом БЕЛТА сообщили в Национальном центре художественного творчества детей и молодежи.
Юношей и девушек ожидает насыщенная программа: презентация стратегии развития государственной молодежной политики Беларуси до 2030 года, финал конкурса "Волонтер года", в котором встретятся 12 лучших добровольцев из всех регионов страны. На секциях будут обсуждаться роль молодежных общественных объединений в формировании социальной активности студенчества, развитие молодежного парламентаризма. Молодые люди проанализируют также, как налажено взаимодействие студенческого самоуправления и администраций учреждений высшего образования. Во время форума молодые люди смогут побеседовать с министром образования Игорем Карпенко. Встреча пройдет в формате открытого диалога на тему "Лидерство - путь к успеху".
Участниками форума станут студенты, депутаты, руководители общественных объединений, представители республиканского студенческого совета, молодежные лидеры.
Организаторами мероприятия выступают Министерство образования, Национальный центр художественного творчества детей и молодежи, республиканские молодежный центр и студенческий совет.-0-
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