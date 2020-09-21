21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный центр по медиации в сфере интеллектуальной собственности планируется открыть в Минске. Об этом рассказал сегодня на открытии 61-й серии заседаний Ассамблей государств - членов Всемирной организации интеллектуальной собственности председатель Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси Александр Шумилин, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе ГКНТ.

Центр предполагается создать при содействии ВОИС. "С каждым годом процедуры альтернативного разрешения споров становятся все более популярными в нашей стране, поэтому продвижение данного способа урегулирования споров является одним из приоритетов в нашей работе, как и создание сети центров поддержки технологий и инноваций", - подчеркнул Александр Шумилин.

Он отметил заинтересованность белорусской стороны в расширении взаимодействия с Всемирной организацией интеллектуальной собственности в направлении более активного внедрения электронных систем по экспертизе заявок и управлении правами на объекты права промышленной собственности, а также систем, касающихся автоматизации процессов в сфере коллективного управления.

Председатель ГКНТ также добавил, что Беларусь продвигает сотрудничество в области интеллектуальной собственности в региональных экономических интеграционных объединениях и взаимодействует с патентными ведомствами других государств. "Мы активизировали работу по присоединению к Гаагскому соглашению по промышленным образцам. В настоящее время проект соответствующего закона, в котором учтены рекомендации экспертов ВОИС, находится на рассмотрении в правительстве Беларуси", - сказал он.

В Беларуси действует шесть специализированных законов в отношении всех объектов интеллектуальной собственности, полностью отвечающих мировым стандартам. Страна является участником 17 из 26 договоров ВОИС. В 2019 году во время официального визита генерального директора ВОИС Фрэнсиса Гарри был подписан меморандум о взаимопонимании между правительством Беларуси и Всемирной организацией интеллектуальной собственности.-0-