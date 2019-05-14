Национальный выставочный центр планируется построить рядом с ТРЦ "Экспобел"

14 мая, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Национальный выставочный центр планируется построить к 2021 году на площадке возле торгово-развлекательного центра "Экспобел". Об этом сегодня рассказал журналистам первый вице-премьер Александр Турчин, передает корреспондент БЕЛТА.

Вопрос о строительстве подобного объекта обсуждался у Президента Беларуси Александра Лукашенко. Глава государства подчеркнул, что подобный центр в стране нужен и поручил завершить его строительство к 2021 году. "Это очень важное решение, которое сегодня принял глава государства. Беларусь - экспортно ориентированная страна, и как раз строительство Национального выставочного центра мы рассматриваем через эту призму: количество выставок, участие в них зарубежных компаний и партнеров и, как следствие, продвижение наших товаров за рубеж", - сказал первый вице-премьер.

В целом Александр Лукашенко напомнил о личной ответственности руководства правительства за продвижение экспорта белорусских товаров и услуг.

Строительство же выставочного центра фактически будет национальным проектом. "Безусловно, во многих странах есть специализированные выставочные центры, демонстрирующие их потенциал, - отметил Александр Турчин. - Решение принято. Предварительный архитектурный проект мы сегодня показывали главе государства. В принципе, возражений у Президента не было. Тем не менее он поручил проработать еще раз с учетом экономии денежных средств. Все должно быть достойно, красиво, но не дорого. Поставлена задача, чтобы в 2021 году центр уже начал функционировать. Сроки сжатые, и мы в ближайшее время приступим к проектированию центра".

Что касается места размещения Национального выставочного центра, то для этих целей согласована площадка возле ТРЦ "Экспобел". Рассматривались и другие площадки, в том числе в районе Малиновки на пересечении МКАД и Брестского шоссе, однако это могло затронуть интересы проживающих там людей. Александр Лукашенко подчеркнул, что необходимо учитывать этот фактор, в итоге в качестве оптимальной площадки была определена именно территория возле ТРЦ "Экспобел". Соответственно, представленный предварительный архитектурный проект будет дорабатываться как с учетом поручений Президента по экономии средств, так и с точки зрения его размещения на согласованной площадке.

Строительство центра должно начаться не позже следующего года. Отвечая на уточняющий вопрос БЕЛТА о том, почему понадобился такой центр, несмотря на наличие других площадей, которые используются под выставочную деятельность, Александр Турчин пояснил, что на самом деле именно специализированных объектов всего два. Это павильон "Белэкспо" по просп. Победителей, 14 в Минске и выставочный комплекс Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень". В тоже время в 2018 году в республике, главным образом в Минске, проведено более 200 выставок и ярмарок. А Футбольный манеж, "Минск-Арена" и другие подобные площадки, которые также периодически становятся местом проведения тех или иных выставок, строились для совершенно иных целей. "Многие выставки там по объективным причинам не могут размещаться. По габаритам не проходит и так далее. И, самое главное, что это (строительство Национального выставочного центра. - Прим. БЕЛТА) имиджевый и знаковый проект для нашей страны", - пояснил первый вице-премьер.

Предполагается, что центр будет включать в себя 15 тыс. кв.м выставочных площадей, и аналогичные площади планируется отвести под конгресс-холл и бизнес-центр. Плюс ко всему рядом расположатся открытые площадки для экспонирования тяжелой техники.

Финансирование строительства предполагается осуществить либо за счет кредитных ресурсов Банка развития, либо включить объект в государственную инвестиционную программу. "Но тут важное дополнение (эту задачу обозначил глава государства): в дальнейшем этот комплекс должен быть самоокупаемым. То есть государство поможет построить, а в дальнейшем все расходы будет на себе нести эксплуатирующая организация и зарабатывать деньги", - подчеркнул Александр Турчин.

Отвечая на вопрос о создании единой системы выставочной деятельности и определении единого оператора, который будет этим заниматься, первый вице-премьер сказал: "Сегодня этот вопрос рассматривался. Есть поручение правительству до окончания первого полугодия обсудить различные варианты и внести на рассмотрение главе государства. У нас на самом деле 2-3 варианта. Надо просто выбрать оптимальный".-0-