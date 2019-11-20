Нацкомиссия по правам ребенка будет практиковать выезды на места для решения проблемных вопросов

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси на системной основе решаются задачи по улучшению положения детей, совершенствованию механизмов реализации и охраны их прав, заявил сегодня на заседании Национальной комиссии по правам ребенка заместитель премьер-министра Игорь Петришенко, передает корреспондент БЕЛТА.

Во время заседания Национальной комиссии по правам ребенка

Принят соответствующий национальный план действий, и благодаря такому подходу страна занимает 53-ю позицию среди 189 государств в рейтинге по индексу человеческого развития.

Во время заседания Национальной комиссии по правам ребенка

Игорь Петришенко подчеркнул, что защита законных интересов детей является приоритетом в работе комиссии. На базе Национального центра художественного творчества детей и молодежи работает приемная комиссии по правам ребенка, также планируется практиковать выезды на места для решения отдельных проблем. В частности, межведомственная группа в октябре побывала в Кореличском районе, встретилась с семьей, где дети больше месяца не ходили в школу.

"Члены Национальной комиссии по правам ребенка должны проводить приемы не только в Минске, но и выезжать в регионы, сами инициировать обсуждение проблемных вопросов, работать на упреждение негативных ситуаций", - отметил Игорь Петришенко.

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