Нацпарку "Припятский" выделят Br345 тыс. для вырубки поврежденных сосен

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство финансов направит из республиканского бюджета Управлению делами Президента Br345 тыс. для государственного природоохранного учреждения "Национальный парк "Припятский". Соответствующее поручение министерству содержится в постановлении Совета Министров от 18 июля 2019 года №472, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт правительства.
Средства будут выделены в III квартале на финансирование затрат, связанных с проведением неотложных работ при ликвидации чрезвычайной ситуации природного характера - вырубкой сосновых насаждений, поврежденных стволовыми вредителями (заготовка, вывозка, переработка).
Документ принят в соответствии с законом от 30 декабря 2018 года №160 "О республиканском бюджете на 2019 год".-0-
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