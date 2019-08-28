Нацпрограмма по безопасности полетов гражданской авиации утверждена в Беларуси

28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальная программа по безопасности полетов гражданской авиации Беларуси утверждена постановлением Совета Министров от 22 августа 2019 года №563, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе правительства.

Как отметили в пресс-службе, Беларусь стремится установить надежный и прогрессивный надзор за безопасностью полетов в соответствии с требованиями Международной организации гражданской авиации (ИКАО). В частности, разработаны средства контроля за обеспечением безопасности полетов, которые соразмерны со степенью сложности авиационной деятельности в государстве. Беларусь стремится к устранению пробелов в реализации стандартов и рекомендуемой практики ИКАО и усилению контроля за безопасностью.

Для эффективности и сохранения актуальности нацпрограммы ее положения планируется пересматривать не реже одного раза в 3 года.

Документом определяются основные положения национальной политики по управлению безопасностью полетами в области гражданской авиации, эффективному внедрению международных стандартов и рекомендуемой практики ИКАО.

Нацпрограмма позволяет последовательно реализовать в Беларуси цели и задачи ИКАО, сформулированные в статье 44 Чикагской конвенции, а также на Конференции генеральных директоров гражданской авиации по глобальной стратегии в области безопасности полетов, состоявшейся в Монреале 20-22 марта 2006 года.

Программой определяются связанные с безопасностью полетов меры, охватывающие нормативные положения по выполнению безопасных полетов, которые касаются эксплуатантов воздушных судов, поставщиков аэронавигационного обслуживания, деятельности аэропортов и технического обслуживания воздушных судов, предоставления услуг в других областях.

"Выполнение положений и требований нацпрограммы позволит Беларуси обеспечить необходимый уровень безопасности полетов и на практике реализовать требования Чикагской конвенции и Межпарламентской ассамблеи государств - участников Содружества Независимых Государств, положений Воздушного кодекса Беларуси, других государственных и международных актов законодательства в области гражданской авиации", - подчеркивается в документе.

Реализация программы обеспечит гармонизацию национального законодательства с международными требованиями ИКАО в области безопасности полетов, их применение на практике, непрерывный мониторинг и регулярную оценку уровня безопасности полетов.-0-