Научная библиотека БНТУ стала участником проекта "Сетевая электронная библиотека технических вузов"

16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Научная библиотека Белорусского национального технического университета стала новым участником проекта "Сетевая электронная библиотека технических вузов", реализованного на платформе ЭБС "Лань". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

В рамках проекта вузы-партнеры разместили в едином электронном пространстве 10 057 наименований книг по различным направлениям подготовки. Также они объединяют свои усилия по увеличению книжных фондов и оптимизации расходов финансовых средств, формируя собственные коллекции электронных изданий и предоставляя к ним доступ партнерам.

"Это современное решение, направленное на развитие института открытой науки, и хороший пример развития сетевых форм обучения в соответствии с мировыми тенденциями цифровизации образовательного процесса", - отметили в БНТУ. -0-