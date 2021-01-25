Научная конференция к юбилею Академии управления объединит участников более чем 10 стран

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная научно-практическая конференция "Современное государственное управление: образование, наука, практика", приуроченная к 30-летию Академии управления при Президенте Беларуси, объединит участников из более чем 10 стран. Об этом сообщил сегодня журналистам первый проректор академии Валерий Бороденя, передает корреспондент БЕЛТА.

"В конференции 26 января будут участвовать представители более 10 стран. Они выступят с докладами, - сказал Валерий Бороденя. - Приглашаю всех принять участие в конференции и присоединиться к ней на YouTube - канале".

По словам первого проректора, 30-летие - это небольшой период для учреждения образования. Тем не менее у Академии управления есть серьезные успехи не только в подготовке высококвалифицированных специалистов, но и в международном сотрудничестве. "У нас установились отличные отношения с аналогичными учебными заведениями на всем постсоветском пространстве, что позволяет нам говорить о высокой степени доверия. Достаточно часто к нам приезжают чиновники из других стран повышать квалификацию по договоренностям. На постоянной основе налажен обмен литературой и периодическими изданиями, - отметил он. - Очень хорошие отношения сложились с Корейским институтам государственного управления, Российской академией народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ".

Академия управления при Президенте Беларуси - ведущее государственное учреждение высшего образования в системе подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов и руководящих кадров. За 30 лет здесь подготовлено более 95 тыс. специалистов. "Приглашаю всех в Академию управления учиться, повышать свою квалификацию. Мы предоставляем высокое качество образовательных услуг", - добавил Валерий Бороденя.-0-