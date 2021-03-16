Научная конференция молодых ученых пройдет 18 марта в БГУ

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканская научная конференция молодых ученых "Развитие белорусской государственности: истоки, становление, перспективы" пройдет 18 марта в БГУ. Мероприятие приурочено ко Дню Конституции и пройдет в очно-дистанционном формате. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

"Участниками форума станут около 60 аспирантов, магистрантов, студентов из республиканских вузов. Среди них - БГУ, Белорусский государственный экономический университет, Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, Полоцкий государственный университет, Витебский государственный университет им. П.М.Машерова" - рассказали в пресс-службе.

Молодые исследователи обсудят вопросы государственности на белорусских землях в составе Великого княжества Литовского, Речи Посполитой и перспективы ее развития на современном этапе, проблемы социально-экономических преобразований на территории Беларуси в ХІХ - начале ХХІ веков, а также роль Беларуси в составе СССР.

По итогам конференции материалы разместят в сборнике научных статей, который будет доступен в Электронной библиотеке БГУ. Организаторами научного мероприятия выступают исторический и юридический факультеты БГУ.-0-