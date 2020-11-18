Научная конференция по экологическим проблемам пройдет в БГУ

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двухдневная международная научная конференция молодых ученых, аспирантов, студентов "Актуальные экологические проблемы" начнется 19 ноября в БГУ. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

Мероприятие пройдет очно и в онлайн-формате. Трансляция открытия форума состоится на YouTube-канале.

Участниками конференции станут более 100 студентов, магистрантов, аспирантов, молодых ученых и сотрудников университетов, научно-исследовательских организаций и предприятий из Беларуси, России, Украины, Польши, Турции. Это представители БГУ, МГЛУ, Института генетики и цитологии НАН Беларуси, Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики, Гданьского университета (Польша), Тернопольского государственного медицинского университета (Украина), Центра перспективных экономических исследований Академии наук Татарстана.

Ученые рассмотрят социально-экологические и этико-педагогические проблемы современности, вопросы медицинской экологии, экологической и радиационной безопасности, экологического мониторинга, менеджмента, аудита. Обсуждение докладов состоится на английском языке.

Организаторами научной конференции выступают Международный государственный экологический институт имени А.Д.Сахарова БГУ, Министерство образования, Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси, Общественный совет базовой организации стран СНГ по экологическому образованию.-0-