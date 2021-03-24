Научная конференция по Рижскому мирному договору пройдет в БГУ

24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная научно-практическая конференция "Рыжскі мірны дагавор у лёсе народаў Цэнтральнай і Усходняй Еўропы" пройдет в онлайн-формате 26 марта в БГУ. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

Участниками научного форума станут более 45 ученых, преподавателей, аспирантов и студентов из Беларуси, России, Польши и Чехии. Это представители БГУ, БГУИР, Республиканского института высшей школы, Гродненского государственного университета им. Я. Купалы, Гомельского государственного технического университета им. П.О.Сухого, Московского государственного университета им. М.В.Ломоносова, Карлового университета (Чехия), Ягеллонского университета (Польша).

В рамках конференции пройдет работа трех секций: "Рыжскі мірны дагавор 1921 г. і еўрапейская дыпламатыя ў 1918-1921 гг.", "Сацыяльна-эканамічныя і грамадска-палітычныя працэсы ў Цэнтральнай і Усходняй Еўропе ў 1921-1941 гг.", "Сацыяльна-эканамічныя і грамадска-палітычныя працэсы ў Цэнтральнай і Усходняй Еўропе ў канцы XIX - пач. XX ст.".

По итогам работы планируется издание сборника научных трудов по материалам конференции и его размещение в Электронной библиотеке БГУ и Научной электронной библиотеке eLIBRARY.RU.

Организатором научного мероприятия выступает исторический факультет БГУ.-0-