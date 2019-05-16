Научная конференция по военно-техническим проблемам соберет более 500 специалистов в Минске

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная научная конференция по военно-техническим проблемам, проблемам обороны и безопасности, использованию технологий двойного применения MILEX.INNOVATIONS 2019 пройдет 16-17 мая в Национальной библиотеке Беларуси. Об этом БЕЛТА сообщили в Государственном военно-промышленном комитете.

"Конференция соберет более 500 белорусских и российских специалистов из разных отраслей. Они обсудят современные технологии и новые подходы в развитии оборонного сектора экономики, возможности научного обеспечения новых разработок. В конференции примут участие специалисты министерств и ведомств Беларуси, отечественных и российских организаций, предприятий и фирм, занимающихся разработкой и освоением перспективных технологий военного и двойного назначения", - рассказали в Госкомвоенпроме.

Впервые будет организована выставка инновационных проектов. Организации и стартап-команды представят новые идеи, которые могут быть интересны оборонному и гражданскому сектору экономики.

Будут представлены более 150 научных докладов и около 50 инновационных проектов. Гостям продемонстрируют 37 стартапов. Предполагается, что мероприятие окажет содействие привлечению молодых специалистов в оборонный сектор экономики.

Конференция проводится в рамках работы выставки вооружения и военной техники MILEX 2019. Организаторами выступают Государственный военно-промышленный комитет, национальный выставочный центр "Белэкспо" и центр поддержки предпринимательства ООО "Лаборатория интеллекта".-0-