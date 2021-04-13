Научная онлайн-конференция по культурному наследию объединит в БГУ около 40 экспертов

13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная научная онлайн-конференция "Беларусь и культурное наследие древности и средневековья" пройдет 15 апреля в БГУ. Мероприятие, приуроченное к годовщине подписания Пакта Рериха, станет единственным в Беларуси по обсуждению вопросов ориенталистики. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

В онлайн-дискуссиях примут участие около 40 ученых, преподавателей, аспирантов, исследователей из Беларуси, России, Украины, Польши, Туркменистана, США, Великобритании и Индии. Эксперты обсудят вопросы востоковедения, антиковедения и медиевистики Беларуси, культурного наследия, истории и религии древнего и средневекового Востока в исторической памяти белорусского народа, а также поделятся результатами исследований в этой области. Итогом работы станет публикация сборника тезисов докладов конференции в Электронной библиотеке БГУ.

Организатором научного мероприятия выступает исторический факультет БГУ.

Договор об охране художественных и научных учреждений и исторических памятников подписан 15 апреля 1935 года в Вашингтоне представителями 21 республики американского континента. В международно-правовой практике документ известен как Пакт Рериха, или Вашингтонский Пакт. Это первый международный акт о защите и охране культурных ценностей, единственное соглашение в этой области, принятое до Второй мировой войны. С 1999 года по инициативе общественных организаций дата подписания считается Международным днем культуры.-0-