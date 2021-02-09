Научно-экспериментальное производство сухих молочных продуктов и ингредиентов открылось в НАН

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Научно-экспериментальное производство сухих молочных продуктов и ингредиентов открылось в Институте мясо-молочной промышленности Национальной академии наук, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сейчас большой спрос на пищевую продукцию высокого качества, безопасную, способствующую оздоровлению организма и профилактике заболеваний. Для детей, взрослых, спортсменов, людей с тяжелыми условиями труда нужно особое питание. Наши ученые занимаются разработкой новейших продуктов, чтобы обеспечить белорусский рынок востребованными и качественными продовольственными товарами. Сегодня мы открыли важное для страны производство, необходимое для изготовления целого ряда инновационных продуктов, в том числе для детей с определенными заболеваниями. Это наш подарок к Всебелорусскому народному собранию", - сказал председатель Президиума НАН Владимир Гусаков.

В институте создали не только опытно-промышленную площадку для апробации результатов научных исследований, но и малотоннажное производство специализированных сухих молочных продуктов для разных потребителей (включая детей, больных фенилкетонурией), сухих смесей для мороженого (в том числе с пониженным содержанием сахара), импортозамещающих пищевых добавок для мясной и молочной промышленности. "Для ученых очень важно иметь свою экспериментальную научную базу. Мы можем все задумки оперативно воплощать в жизнь, а не ждать, пока получим доступ к отработке технологии на предприятиях. Специфика такого производства в том, что оно позволяет изготавливать небольшие партии. Крупным заводам это невыгодно. Что касается продукции для больных фенилкетонурией, импортные товары сегодня в 2,5 раза дороже. Так что мы будем выполнять еще и своеобразную социальную функцию", - отметил директор Института мясо-молочной промышленности НАН Алексей Мелещеня.

Созданная инновационная база будет использоваться и для практического обучения специалистов молокоперерабатывающих предприятий, учащихся колледжей и студентов вузов аграрного профиля современным процессам мембранного концентрирования, электродиализа и сушки молочного сырья.

Ученые рассчитывают, что запуск нового объекта в Институте мясо-молочной промышленности НАН будет способствовать дальнейшему развитию молокоперерабатывающей отрасли и обеспечит интеграцию трех ключевых аспектов в развитии инновационной экономики: науки, производства и образования. Данный объект является вкладом НАН Беларуси в достижение запланированных параметров программы социально-экономического развития Беларуси на 2021-2025 годы, основные положения которой будут рассмотрены 11-12 февраля на VI Всебелорусском народном собрании.-0-