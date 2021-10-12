Научно-практическая конференция в сфере интеллектуальной собственности пройдет 20 октября в Минске

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первая международная научно-практическая конференция "Интеллектуальная собственность в современном мире: вызовы времени и перспективы развития" пройдет в Минске 20 октября, сообщили БЕЛТА в Национальном центре интеллектуальной собственности.
Цель конференции - анализ состояния, проблем, тенденций развития вопросов интеллектуальной собственности в сфере права, экономики, государственного управления, системе научно-технической информации, социальной и иных сферах деятельности в Беларуси и за рубежом, а также перспектив развития интеллектуальной собственности в современном мире.
Участие в мероприятии бесплатное. Формат проведения гибридный. Любой желающий сможет ознакомиться с работой конференции, подключившись к онлайн-трансляции.
Перед участниками выступят руководители государственных органов и организаций Беларуси и других стран, ведущие мировые эксперты, представители Евразийской экономической комиссии, Всемирной организации интеллектуальной собственности и иных международных организаций.
Программой конференции также предусмотрено награждение победителей конкурса студенческих работ в сфере интеллектуальной собственности.
Еще одним событием станет подписание меморандума о сотрудничестве между Национальным центром интеллектуальной собственности и Белорусским государственным университетом.
Конференция организована Государственным комитетом по науке и технологиям и Национальным центром интеллектуальной собственности.-0-