Научно-практический центр гигиены предлагает обследоваться и получить паспорт здоровья

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Клиническая лаборатория профилактической медицины Научно-практического центра гигиены предлагает инновационные методы диагностики доклинических изменений в состоянии здоровья человека, объединенные в программу "Паспорт здоровья". Такая информация размещена на сайте центра, сообщает БЕЛТА.

Отмечается, что обследование будет полезно как тем, кто уже перенес COVID-19 и, возможно, еще нуждается в реабилитации, так и тем, кто хочет выстроить эффективную систему профилактики в начале второй волны инфекции.

К настоящему времени накоплены клинические данные, позволяющие сделать выводы о наиболее уязвимых для COVID-19 органах и системах человеческого организма, что позволит принимать более эффективные меры защиты и профилактики.

Речь идет о комплексе исследований, в том числе определении жесткости сосудистой стенки, проходимости периферических сосудов методом объемной сфигмографии для выявления начальных признаков патологии сосудов на доклинической стадии. Программа включает также определение функционального состояния организма, его адаптационных возможностей с применением программно-аппаратного комплекса.

По результатам исследований специалисты лабораторий формируют индивидуальный паспорт здоровья, в котором отражают выявленные факторы риска (как биологические, так и модифицируемые), оценку результатов исследований, рекомендации по коррекции нарушений и при необходимости дальнейшей программе обследований. Также предлагаются советы по формированию здорового образа жизни.-0-