Научно-производственный участок лазерных технологий и арт-объект откроют в НАН 9 декабря

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Научно-производственный участок лазерных технологий и арт-объект "Гранит науки" откроют в Национальной академии наук 9 декабря, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НАН.

Участок с новым уникальным оборудованием откроют в Физико-техническом институте НАН. Он будет относиться к отраслевой лаборатории электронно-лучевых и аддитивных технологий, созданной при поддержке Министерства промышленности. "Лазерный комплекс закуплен за счет средств Мингорисполкома, выделенных для развития материальной базы отраслевых лабораторий. Он используется для изучения и разработки аддитивных технологий изготовления и восстановления изношенных деталей, точечной и шовной прецизионной сварки металлов и сплавов, автоматической производительной высокоточной резки различных листовых материалов. Оборудование расширит экспортный потенциал и возможности института в выполнении научных исследований и освоении их результатов в промышленности", - рассказали в пресс-службе.

Кроме того, 9 декабря вблизи центрального входа в Физико-технический институт НАН откроют арт-объект "Гранит науки". "Это большая скульптура совы, которая издревле символизирует мудрость, познание и удачу. По мнению ученых, художественный объект украсит Академгородок, придаст дополнительную узнаваемость институту, станет символом физико-технической отрасли и послужит делу популяризации науки", - отметили в НАН.

Открытие объектов проводится в преддверии 90-летия Физико-технического института и 80-летия Отделения физико-технических наук НАН Беларуси.-0-