Научно-производственный участок лазерных технологий и арт-объект открыли в НАН

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Научно-производственный участок лазерных технологий и арт-объект "Гранит науки" открыли в Физико-техническом институте Национальной академии наук, передает корреспондент БЕЛТА.

"Лазерные технологии уже давно вошли в обиход, заводы их используют. Но работы в этом направлении еще много. Лазерная резка позволяет делать более качественные и надежные заготовки. Лазерная сварка в дополнение к электронно-лучевой расширит наши возможности по изготовлению изделий. Перспективно и лазерное нанесение защитных или упрочняющих покрытий. Будем изготавливать различные режущие инструменты для машиностроительной и приборостроительной отраслей, сельхозтехники, пищевой промышленности", - сказал директор Физико-технического института НАН Виталий Залесский.

Участок с новым уникальным оборудованием будет относиться к отраслевой лаборатории электронно-лучевых и аддитивных технологий, созданной при поддержке Министерства промышленности. Лазерный комплекс закуплен за счет средств Мингорисполкома, выделенных для развития материальной базы отраслевых лабораторий. Он используется для изучения и разработки аддитивных технологий изготовления и восстановления изношенных деталей, точечной и шовной прецизионной сварки металлов и сплавов, автоматической производительной высокоточной резки различных листовых материалов. Оборудование расширит экспортный потенциал и возможности института в выполнении научных исследований и освоении их результатов в промышленности.

Кроме того, вблизи центрального входа в Физико-технический институт НАН открыли арт-объект "Гранит науки". Это большая скульптура совы, которая издревле символизирует мудрость, познание и удачу. По мнению ученых, художественный объект украсит Академгородок, придаст дополнительную узнаваемость институту, станет символом физико-технической отрасли и послужит делу популяризации науки.-0-

Директор Физико-технического института НАН Виталий Залесский, председатель президиума НАН Беларуси Владимир Гусаков и академик-секретарь отделения физико-технических наук НАН Александр Ласковнев

В лаборатории электронно-лучевых и аддитивных технологий

Младший научный сотрудник лаборатории технологий и оборудования индукционного нагрева Владислав Ходюш

Здание Физико-технического института НАН

Арт-объект "Гранит науки"

Фото Сергея Шелега