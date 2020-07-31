Научно-технические центры в холдингах способствуют ускорению инновационных разработок - Шумилин

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Создание новых научно-технических центров в холдингах будет способствовать ускорению инновационных разработок. Об этом сообщил председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин сегодня на открытии научно-технического центра холдинга "Амкодор", сообщили БЕЛТА в пресс-службе ГКНТ.

По его словам, для более тесной интеграции науки и производства государство сконцентрировало внимание на создании отраслевых лабораторий и научно-практических центров на промышленных предприятиях. "В холдингах сосредоточены хорошие конструкторские школы, но для создания инноваций нужны не только инженерные, но и научные кадры. Симбиоз конструкторской и научной школ как раз и способствует созданию отраслевых лабораторий и научно-технических центров, в том числе такого, который открывается сегодня", - сказал Александр Шумилин. Он также отметил, что в стране созданы 74 отраслевые лаборатории, которые содействуют созданию и максимально быстрому внедрению научных разработок в производство.

В научно-техническом центре "Амкодор" консолидированы разработчики, испытатели и технологи. Основная цель центра - разработка и производство высококачественного продукта в строгом соответствии с пожеланиями заказчика. Акцент сделан на цифровизацию проектирования, исследования цифровых моделей машин и техпроцессов. Здесь будут аккумулированы все стадии жизненного цикла создания продукта: анализ маркетинговых исследований, создание 3D-моделей, их исследования, разработка конструкторской и технологической документации, испытания и сертификация для подтверждения соответствия изделия заданию и его пригодности к серийному производству. Теория конструкторских решений уже воплощается в металле на опытно-экспериментальном заводе, который соответствует мировым стандартам промышленного производства.

ОАО "Амкодор" - управляющая компания холдинга" создано в 1927 году. На предприятии производится 125 моделей и модификаций техники без учета вариантов опциональных комплектаций машин. В настоящее время специалисты ОАО готовят ряд проектов для включения в Государственную программу инновационного развития на 2021-2025 годы.-0-

Фото Оксаны Манчук

"Амкодор" открыл научно-технический центр В центре будут внедряться передовые технологии проектирования, проводиться научно-исследовательские работы по совершенствованию продукции холдинга, создаваться опытные образцы машин и агрегатов, проводиться их испытания, отрабатываться технологии сборки и постановки продукции в производство.