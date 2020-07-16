Научно-технический совет предлагается создать при главе Коллегии ЕЭК

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Научно-технический совет предлагается создать при председателе Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаиле Мясниковиче. Об этом сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Государственного комитета по науке и технологиям по итогам встреч председателя ГКНТ Александра Шумилина с членами Коллегии ЕЭК Сергеем Глазьевым и Тимуром Жаксылыковым.

Беларусь и другие страны ЕАЭС намерены расширять взаимовыгодное сотрудничество в научно-технической и инновационной сферах, в том числе по новым перспективным направлениям. Научно-технический совет предлагается создать для расширения и углубления процессов евразийской экономической интеграции, в том числе в области высоких технологий. "ГКНТ Беларуси полностью поддерживает инициативу создания совета. Такая площадка необходима прежде всего в качестве дискуссионной и совещательной для обеспечения научно обоснованного подхода в вопросах дальнейшего развития ЕАЭС и совершенствования деятельности ЕЭК, связанной с научными исследованиями и проектными работами", - сказал Александр Шумилин.

По его мнению, на современном этапе развития стран ЕАЭС важнейшими задачами являются модернизация и повышение конкурентоспособности национальных экономик. Достижение этих целей возможно при условии создания наукоемкой экономики и развития высокотехнологичных производств, реализации совместных инновационных проектов с высокой добавленной стоимостью. Для финансирования таких проектов и поддержки научно-технических разработок Беларусь предлагает создать специализированный инновационный фонд при Евразийском банке развития, более широко использовать ресурсы данного банка.

Обсуждались также вопросы взаимодействия ГКНТ с ЕЭК в сфере интеллектуальной собственности, в том числе в области исчерпания исключительного права на товарные знаки и проведения в 2020 году ежегодного международного форума "Антиконтрафакт". "Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия 3 февраля 2020 года подписали Договор о товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров Евразийского экономического союза. Документом предусматривается упрощение и ускорение процедуры получения правовой охраны товарных знаков, действующей одновременно на территории всех государств - членов ЕАЭС, а также уменьшение расходов заявителей", - отметили в пресс-службе.-0-