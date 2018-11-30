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Научно-техническое предприятие "ИНКОС" Белгосуниверситета ликвидируют

Общество 30.11.2018 | 08:18

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Министров дал согласие на ликвидацию научно-технического республиканского унитарного предприятия "ИНКОС" Белорусского государственного университета. Соответствующее решение содержится в постановлении правительства от 28 ноября 2018 года №857, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Документ принят в соответствии с уставом Белорусского государственного университета, утвержденного указом от 16 июня 1999 года №334.

РУП "ИНКОС" БГУ - производитель автомобильных и вагонных весов.-0-

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