Научно-техническое предприятие "ИНКОС" Белгосуниверситета ликвидируют

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Министров дал согласие на ликвидацию научно-технического республиканского унитарного предприятия "ИНКОС" Белорусского государственного университета. Соответствующее решение содержится в постановлении правительства от 28 ноября 2018 года №857, которое сегодня официально опубликовано на
Документ принят в соответствии с уставом Белорусского государственного университета, утвержденного указом от 16 июня 1999 года №334.
РУП "ИНКОС" БГУ - производитель автомобильных и вагонных весов.-0-
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