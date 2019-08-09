9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Научные организации Беларуси и Узбекистана подписали пять документов о сотрудничестве по итогам стажировки узбекских ученых в Беларуси, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Национальной академии наук.

Были подписаны меморандумы о сотрудничестве между Центром геофизического мониторинга НАН и Институтом сейсмологии Академии наук Узбекистана (АН РУз), а также между Институтом биофизики и клеточной инженерии НАН и Центром передовых технологий при Министерстве инновационного развития Узбекистана. Кроме того, подписан договор о сотрудничестве между Институтом общей и неорганической химии НАН и Институтом общей и неорганической химии АН РУз, соглашения о сотрудничестве между Институтом энергетики НАН и Научно-техническим центром Узбекистана, а также между Институтом энергетики НАН Беларуси и Ташкентским государственным техническим университетом.

По итогам стажировок планируется к подписанию договор о сотрудничестве между Институтом языкознания имени Якуба Коласа Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы НАН Беларуси и Кокандским государственным педагогическим институтом.

С 18 июля в НАН Беларуси прошли обучение по образовательной программе стажировки руководящих работников (специалистов) представители институтов Академии наук, органов государственной власти и научно-практических учреждений Узбекистана. Организатором от НАН выступил Институт подготовки научных кадров. Стажеры ознакомились с деятельностью институтов, организацией производства и технологиями, работой библиотек и архивных фондов, а также приняли участие в I Форуме регионов Беларуси и Узбекистана. Результатом обучения стало не только освоение новых методов и технологий, но и сбор материалов для научных статей, выработка планов совместных с белорусскими учеными исследований.

Сегодня в НАН Беларуси состоялась торжественная церемония вручения сертификатов узбекским ученым, которые завершили стажировку. Документы вручил председатель Президиума НАН Беларуси Владимир Гусаков. "Очень важно, что налажены плодотворные связи между научными организациями Беларуси и Узбекистана, что ученые наших стран делятся достигнутыми результатами и успехами. Мы договорились, что данное сотрудничество будет расширяться", - сказал он.

До 12 сентября продолжится двухмесячное обучение еще 18 стажеров из Узбекистана.-0-