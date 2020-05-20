Научный совет по коронавирусу сформируют при Международной ассоциации академий наук

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Научный совет по коронавирусу формируется при Международной ассоциации академий наук. Об этом рассказал председатель Президиума Национальной академии наук Владимир Гусаков во время первого заседания в режиме видеоконференции республиканской межведомственной рабочей группы по преодолению COVID-19, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе НАН.

К работе межведомственной группы планируется привлечь ведущих зарубежных ученых. "Национальная академия наук сотрудничает с китайскими организациями различного профиля. Провели серию переговоров с исследовательскими лабораториями КНР по совместной научно-производственной деятельности. В настоящее время формируется научный совет по коронавирусу при Международной ассоциации академий наук. Некоторые академии наук уже прислали свои предложения по выработке комплексных стратегических решений по работе в неблагоприятных условиях", - сказал Владимир Гусаков. В частности, есть договоренность объединить усилия с Российской академией наук.

По словам Владимира Гусакова, белорусские эксперты провели серьезную подготовительную работу, проанализировали развитие ситуации с COVID-19 в стране и мире. "Актуализированы заделы ученых в области профилактики и лечения. Получены предложения профильных организаций по количественному составу и наполнению группы специалистами, учеными и практиками, работающими на передовой. Мы отработали основные направления, деятельность по которым будет наиболее продуктивной. Рабочая группа должна стать коммуникационной площадкой для отработки научно обоснованных предложений исходя из актуальной ситуации, новейших наработок отечественных и зарубежных экспертов", - отметил председатель Президиума НАН.

Республиканская межведомственная рабочая группа по преодолению COVID-19 была создана постановлением бюро Президиума НАН от 18 мая 2020 года №223. В группу вошли более 30 специалистов, представляющих академическую и вузовскую науку. Это ведущие ученые НАН, министерств здравоохранения и образования, а также медики-практики организаций системы здравоохранения страны. Цель группы - организация и координация деятельности ученых и медицинских работников всей страны по практической реализации комплексов мероприятий по преодолению коронавируса. На первом заседании обсуждались положение о межведомственной группе, план научных исследований по разработке новых технологий профилактики, диагностики и лечения COVID-19, направления работ НАН по борьбе с коронавирусом.-0-

Фото Национальной академии наук