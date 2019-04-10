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Наука и технологии занимают лидирующие позиции в сотрудничестве Беларуси и Республики Корея - посол

Общество 10.04.2019 | 15:16
Ким Ёнг Хо. Фото из архива
Ким Ёнг Хо. Фото из архива

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лидирующие позиции в сотрудничестве Беларуси и Республики Корея занимают совместные проекты в сфере науки и технологий. Об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Корея в Беларуси Ким Ёнг Хо во время VI Белорусско-корейского форума "Наука. Инновации. Производство", который проходит в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

Посол подчеркнул, что сотрудничество двух государств развивается успешно и динамично. Одним из проявлений такого эффективного взаимодействия он назвал и нынешний форум. Его значение и высокий статус, по мнению Ким Ёнг Хо, подтверждает многочисленный и представительный состав корейской делегации, прибывшей в Минск для участия в форуме. Это около 30 человек, представляющих Министерство науки и ИКТ, Корейско-российский центр сотрудничества по науке и технологиям, Национальный исследовательский фонд Кореи, а также университеты и научные институты.

Как отметила на пленарном заседании генеральный директор Министерства науки и ИКТ Сун Кен Хи, Беларусь и Республика Корея, несмотря на географическую удаленность друг от друга, очень близки и во многом схожи. Обе страны, не обладая значительными природными и энергоресурсами, много вкладывают в развитие человеческого потенциала, делают ставку на инновации и технологии. "Насколько мне известно, Беларусь имеет высококвалифицированные кадры, высокий уровень информационно-коммуникационных технологий, развитый уровень фундаментальной науки. И на этой основе мы можем активизировать сотрудничество", - подчеркнула она.

Белорусско-корейский форум "Наука. Инновации. Производство" проходит сегодня в Минске на базе научно-технологического парка "Политехник". Деловая программа форума включает в себя пленарное заседание, выступления экспертов в научных секциях на тему "Нанотехнологии", "Биотехнологии", а также участие в семинаре по научно-технической информации с Корейским институтом научной и технологической информации (KISTI).-0-

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Теги
Беларусь, информационные технологии, наука, Республика Корея, сотрудничество
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