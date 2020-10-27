Навыки, которые получают дети в системе допобразования, будут востребованы в течение жизни - мнение

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Все навыки, которые дети получают в системе дополнительного образования, в той или иной степени будут востребованы в течение их жизни. Такое мнение высказала журналистам заместитель директора Республиканского центра инновационного и технического творчества Алла Герасимук, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня мир профессий мобилен, и набор тех профессиональных компетенций и софт-компетенций, которыми должен обладать современный специалист, очень широкий. Поэтому все навыки, которые дети получают в системе дополнительного образования, в той или иной степени будут востребованы в течение их жизни. Это позволит им адаптироваться к новым запросам рынка труда и быть более успешным в профессиональной среде", - отметила Алла Герасимук.

По словам заместитель директора Национального центра художественного творчества детей и молодежи Дмитрия Хованского, в современную национальную систему учреждений образования входят 278 учреждений дополнительного образования. В них обучаются свыше 386 тыс. детей и подростков. Одной из основных их задач остается организация свободного времени учащихся. Помимо традиционных объединений по интересам, в стране создаются экотеатры, школы робототехники и раннего развития, внедряются программы по формированию основ финансовой грамотности, развивается историческое, географическое, художественное и экологическое краеведение.

Так, весной этого года сотрудники Национального центра художественного творчества детей и молодежи разработали масштабный медиапроект "Нескучные каникулы". "Он включает онлайн арт-мастерские детского художественного творчества, которые размещены на образовательной платформе Moodle. Создан образовательный и творческий комплекс увлекательных занятий по различным направлениям: вокал, хореография, декоративно-прикладное искусство. Каждый из курсов включает теоретические и практические занятия для детей разных возрастов. Они размещены на сайте центра в свободном доступе", - рассказал Дмитрий Хованский.

Заместитель директора учреждения образования "Республиканский центр экологии и краеведения" Лидия Жук обратила внимание, что система дополнительного образования отличается тем, что она более свободная и раскрепощенная. "Педагог, который заинтересован в том или иной направлении деятельности, может на основании типовых образовательных программ Министерства образования создать свою программу объединения по интересам, которая будет отвечать интересам и запросам обучающихся и их родителей", - сказала она.-0-