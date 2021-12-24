Назаренко проведет 25 декабря прямую телефонную линию

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24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прямая телефонная линия с первым заместителем министра внутренних дел - начальником милиции общественной безопасности Юрием Назаренко состоится 25 декабря, сообщили БЕЛТА в МВД.
Вопросы насчет личной и имущественной безопасности, своевременного реагирования на сообщения о происшествиях, охраны общественного порядка, профилактики правонарушений, безопасности дорожного движения, насчет гражданства и миграции, а также охранных услуг можно задать с 9.00 до 12.00 по телефону (8017) 218-55-30.-0-